Ми дали ясно зрозуміти про втручання Росії в американські вибори, - директор розвідки США

Директор розвідки США підкреслив правдивість інформації про втручання Росії в американські вибори

Розвідка Сполучених Штатів Америки (США) розвідка ясно дала зрозуміти про втручання Росії у президентські американські вибори. Про це сказав директор національної розвідки Ден Коутс, прокоментувавши зустріч президентів США і Росії - Трампа і Путіна, повідомляє CNN.

За його словами, роль розвідки саме і полягає в тому, щоб надавати першим особам держави реальні факти та якісні оцінки, засновані на них.

"В наших оцінках втручання Росії у вибори в 2016 році і їх поточні, всепроникаючі зусилля щодо підриву нашої демократії ми ясно дали зрозуміти, і ми будемо й надалі надавати об'єктивну і непривабливу інформацію для підтримання нашої національної безпеки", - заявив Ден Коутс.

Нагадаємо, у ході зустрічі в Гельсінкі із Дональдом Трампом президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не має стосунку до втручання у президентські вибори в США у 2016 році. Крім того, Путін заявив, що Росія готова сприяти у розслідуванні.

Разом з тим зізнався, що особисто дуже хотів, аби у США на виборах переміг Трамп.