Далі за сіткою: результати жеребкування 1/16 Ліги конференцій

20 грудня в штаб квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Вісім найкращих команд за підсумками основного етапу автоматично вийшли до 1/8 фіналу. А на стадії 1/16 фіналу зіграють команди, що посіли місця з 9-го до 24-го.
Далі турнір піде за сіткою плей-оф. Команди, які закінчили лігову стадію з 9-го до 16-го місця, були сіяними. Вони зустрінуться з командами, яка посіли з 17-го до 24-го місця. Сіяні команди зіграють матч-відповідь вдома.
Матчі 1/16 фіналу відбудуться 13 та 20 лютого 2025 року. Вісім клубів-переможців вийдуть до 1/8 фіналу. Жеребкування цієї стадії та подальшої сітки плей-оф пройде 21 лютого.
Список команд, які напряму вийшли до 1/8 фіналу:
Список пар 1/16 фіналу
Раніше Андрій Лунін здобув одинадцятий трофей у складі "Реала", ставши переможцем Міжконтинентального кубка.
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