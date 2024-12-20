Дальше по сетке: результаты жеребьевки 1/16 Лиги конференций

20 декабря в штаб квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Восемь лучших команд по итогам основного этапа автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.
Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го до 16-го места, были сеяными. Они встретятся с командами, которая заняли с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.
Матчи 1/16 финала состоятся 13 и 20 февраля 2025 года. Восемь клубов-победителей выйдут в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.
Список команд, которые напрямую вышли в 1/8 финала:
Список пар 1/16 финала
Ранее Андрей Лунин добыл одиннадцатый трофей в составе "Реала", став победителем Межконтинентального кубка.
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