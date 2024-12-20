RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Дальше по сетке: результаты жеребьевки 1/16 Лиги конференций

Фото: Греческий "Олимпиакос" - действующий победитель Лиги конференций (x.com/europaconleague)
Автор: Андрей Костенко

20 декабря в штаб квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Восемь лучших команд по итогам основного этапа автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го до 16-го места, были сеяными. Они встретятся с командами, которая заняли с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Матчи 1/16 финала состоятся 13 и 20 февраля 2025 года. Восемь клубов-победителей выйдут в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.

Список команд, которые напрямую вышли в 1/8 финала:

  • "Челси" (Англия)
  • "Витория Гимараеш" (Португалия)
  • "Фиорентина" (Италия)
  • "Рапид" (Австрия)
  • "Юргорден" (Швеция)
  • "Лугано" (Швейцария)
  • "Легия" (Польша)
  • "Серкль Брюгге" (Бельгия)

Список пар 1/16 финала

  • "Гент" (Бельгия) - "Бетис" (Испания)
  • "Бачка-Топола" (Сербия) - "Ягеллония" (Польша)
  • "Целе" (Словения) - АПОЭЛ (Кипр)
  • "Викингур" (Исландия) - "Панатинаикос" (Греция)
  • "Борац" (Босния и Герцеговина) - "Олимпия" (Словения)
  • "Омония" (Кипр) - "Пафос" (Кипр)
  • "Мольде" (Норвегия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия)
  • "Копенгаген" (Дания) - "Хайденхайм" (Германия)

 

Ранее Андрей Лунин добыл одиннадцатый трофей в составе "Реала", став победителем Межконтинентального кубка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФАФутбол