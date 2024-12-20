Дальше по сетке: результаты жеребьевки 1/16 Лиги конференций

Восемь лучших команд по итогам основного этапа автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го до 16-го места, были сеяными. Они встретятся с командами, которая заняли с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Матчи 1/16 финала состоятся 13 и 20 февраля 2025 года. Восемь клубов-победителей выйдут в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.

Список команд, которые напрямую вышли в 1/8 финала:

"Челси" (Англия)

"Витория Гимараеш" (Португалия)

"Фиорентина" (Италия)

"Рапид" (Австрия)

"Юргорден" (Швеция)

"Лугано" (Швейцария)

"Легия" (Польша)

"Серкль Брюгге" (Бельгия)

Список пар 1/16 финала