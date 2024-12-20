Дальше по сетке: результаты жеребьевки 1/16 Лиги конференций
20 декабря в штаб квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Восемь лучших команд по итогам основного этапа автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.
Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го до 16-го места, были сеяными. Они встретятся с командами, которая заняли с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.
Матчи 1/16 финала состоятся 13 и 20 февраля 2025 года. Восемь клубов-победителей выйдут в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.
Список команд, которые напрямую вышли в 1/8 финала:
- "Челси" (Англия)
- "Витория Гимараеш" (Португалия)
- "Фиорентина" (Италия)
- "Рапид" (Австрия)
- "Юргорден" (Швеция)
- "Лугано" (Швейцария)
- "Легия" (Польша)
- "Серкль Брюгге" (Бельгия)
Список пар 1/16 финала
- "Гент" (Бельгия) - "Бетис" (Испания)
- "Бачка-Топола" (Сербия) - "Ягеллония" (Польша)
- "Целе" (Словения) - АПОЭЛ (Кипр)
- "Викингур" (Исландия) - "Панатинаикос" (Греция)
- "Борац" (Босния и Герцеговина) - "Олимпия" (Словения)
- "Омония" (Кипр) - "Пафос" (Кипр)
- "Мольде" (Норвегия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия)
- "Копенгаген" (Дания) - "Хайденхайм" (Германия)
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