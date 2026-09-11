Дальше Москвы: производитель раскрыл характеристики ракет Ruta Block и Kryla

Европейский разработчик аэрокосмических систем с украинскими корнями Destinus раскрыл новые подробности о крылатой ракете большой дальности Ruta Block 3. Компания также представила готовность к серийному производству систем готовности систем Ruta Block 2 и Kryla.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Оборонку" .

Характеристики Ruta Block 3

Новая крылатая ракета Ruta Block 3 имеет общую длину фюзеляжа в семь метров и способна доставлять боевую часть массой 250 килограммов на расстояние более 2000 километров. Ее дозвуковая крейсерская скорость составляет от 700 до 900 км/ч, а силовая установка использует турбореактивные двигатели T200, T450 или T220 собственного производства компании.

Макеты вооружений показали на стенде Destinus на выставке MSPO-2026 в Польше.

Фото: макет Ruta Block 2 ("Оборонка")

Запуск Ruta Block 3 производится со стандартного 40-футового ISO-контейнера. Ракета была разработана для закрытия ниши вооружения с дальностью от 2000 км в арсенале европейских средств поражения, которое при этом не подпадает под экспортные ограничения ITAR США.

По словам представителя компании, лётные испытания Ruta Block 3 проведут в 2027 году.

В настоящее время комплексы Ruta Block 2 и Kryla находятся на финальной стадии испытаний, после чего начнется их серийное производство.

"Мы активно работаем над системой Ruta Block 3 и планируем начать первые летные испытания третьего поколения уже в 2027 году. Destinus намерена развернуть полностью независимое производство этих систем на территории Европы для удовлетворения потребностей стран-партнеров", - рассказала представительница компании на выставке.

Что известно о Ruta Block 2 и Kryla

Предварительная версия комплекса Ruta Block 2 несет аналогичную полезную нагрузку в 250 килограммов, но имеет меньший радиус действия – более 700 километров, и летит со скоростью 600-700 километров в час благодаря одному двигателю T150.

Специализированная система распределенного удара Kryla представляет собой более компактный боеприпас, оснащенный турбореактивным двигателем T70. Аппарат доставляет боевую часть весом 50 кг на расстояние более 800 км со скоростью 700-800 км в час.

Фото: макет Kryla ("Оборонка")

Систему Kryla создали для перенасыщения и прорыва плотной ПВО противника через массированные удары. В отличие от Ruta Block 3, Kryla может стартовать с меньшего 20-футового контейнера с помощью твердотопливного ускорителя или транспортной авиации на паллетах стандарта 463L.

Особенностью системы является поддержка Mesh-сети для обмена данными между боеприпасами непосредственно в воздухе – это позволяет координировать векторы атаки и синхронизировать время поражения цели разными аппаратами, используя БПЛА в качестве ретрансляторов.

Оба семейства вооружения используют низковысотный профиль полета с огибанием рельефа и унифицированный навигационный комплекс, объединяющий инерциальную систему, спутниковую навигацию и визуальную систему для сохранения ориентации в условиях подавления сигналов GPS.

На терминальном участке цели идентифицируются электронно-оптической и инфракрасной головкой самонаведения с алгоритмами искусственного интеллекта. Ruta и Kryla могут оснащаться проникающими, обломочно-фугасными или фугасными боевыми частями в зависимости от типа и прочности цели.

Напомним, что в апреле этого года компания Destinus заявила о завершении лётных испытаний ракеты Ruta Block 2, а первую версию ракеты уже используют Силы обороны Украины.