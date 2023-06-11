Далі буде. Буданов заінтригував новим відео

"Далі буде. Плани люблять тишу", - йдеться у підписі до відео.

У самому відеоролику зображений Буданов, який мовчки дивиться в камеру, проте під кінець відео він починає трохи посміхатися.

Контрнаступ ЗСУ

За повідомленням Міністерства оборони Росії, починаючи з 5 червня, Збройні сили України нібито розпочали "широке контрнаступ" на кількох ділянках фронту. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов зазначав, що наступ українських збройних сил поки не розпочався, але неминуче наближається.

За останній тиждень Росія систематично поширює фейкову інформацію, намагаючись створити враження про "великі втрати Збройних сил України" та "знищення західної техніки".

Україна активно спростовує ці недостовірні заяви. Наталя Гуменюк, прессекретарка Сил оборони на півдні України, вказала на спробу росіян "заповнити ефір" у світлі невдалого повномасштабного вторгнення.

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