Далее будет. Буданов заинтриговал новым видео

"Далее будет. Планы любят тишину", - говорится в подписи к видео.

В самом видеоролике запечатлен Буданов, который молча смотрит в камеру, однако под конец видео он начинает немного улыбаться.

Контрнаступление ВСУ

По сообщению Министерства обороны России, начиная с 5 июня, Вооруженные силы Украины якобы приступили к "широкому контрнаступлению" на нескольких участках фронта. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что наступление украинских вооруженных сил пока не началось, но неизбежно приближается.

За последнюю неделю Россия систематически распространяет фейковую информацию, пытаясь создать впечатление о "больших потерях Вооруженных сил Украины" и "уничтожении западной техники".

Украина активно опровергает эти недостоверные заявления. Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны на юге Украины, указала на попытку россиян "заполнить эфир" в свете неудачного полномасштабного вторжения.

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