RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Далее будет. Буданов заинтриговал новым видео

Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заинтриговал новым видео, намекая на контрнаступление украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР МО в Telegram.

"Далее будет. Планы любят тишину", - говорится в подписи к видео.

В самом видеоролике запечатлен Буданов, который молча смотрит в камеру, однако под конец видео он начинает немного улыбаться.

Контрнаступление ВСУ

По сообщению Министерства обороны России, начиная с 5 июня, Вооруженные силы Украины якобы приступили к "широкому контрнаступлению" на нескольких участках фронта. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что наступление украинских вооруженных сил пока не началось, но неизбежно приближается.

За последнюю неделю Россия систематически распространяет фейковую информацию, пытаясь создать впечатление о "больших потерях Вооруженных сил Украины" и "уничтожении западной техники".

Украина активно опровергает эти недостоверные заявления. Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны на юге Украины, указала на попытку россиян "заполнить эфир" в свете неудачного полномасштабного вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл БудановВойна России против Украины