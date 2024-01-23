Далекобійної зброї стане більше. У Міноборони розповіли про результати "Рамштайну-18"

"Є повне розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна і зобов'язання працювати над тим, щоб надавати Україні більше зброї для подібних ударів", - сказав Павлюк.

Також Павлюк назвав цю зустріч продуктивною, а також на зустрічі прозвучали важливі заяви та зобов'язання. Він додав, що Україна цього року отримає зброю, якої ще немає і яка допоможе вражати ворога та логістичні вузли.

Що ще обговорювали на зустрічі

У рамках зустрічі також обговорено адаптацію зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ, наявних у розпорядженні Сил оборони України.

Також було обговорено нарощування можливостей для збільшення виробництва боєприпасів і артилерійських систем, зокрема у спільних проєктах країн-партнерів з Україною.

Постачання вертольотів

Начальник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони полковник Геннадій Коваленко повідомив, що на зустрічі було обговорено також питання посилення спроможностей України в рамках авіаційної, протиповітряної, артилерійської коаліцій та коаліції морської безпеки.

Зокрема, зазначив полковник, у рамках авіаційної коаліції поряд із зобов'язаннями щодо надання літаків F-16, обговорюються також питання надання союзниками додаткових вертольотів.

"Це була продуктивна зустріч, після якої хочеться сказати "відставити паніку" всім тим, хто здіймає настрої щодо втрати підтримки України", - наголосив Павлюк.

"Рамштайн-18"

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 січня, розпочалося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", вже 18-те за рахунком.

Голова Пентагона Ллойд Остін закликав учасників зустрічі надати Силам оборони України "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення".

Міністр оборони України Рустем Умєров на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" розповів, що потрібно ЗСУ для здійснення прориву.