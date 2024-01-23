Дальнобойного оружия станет больше. В Минобороны рассказали о результатах "Рамштайна-18"

"Есть полное понимание партнеров, что нам это оружие нужно и обязательства работать над тем, чтобы предоставлять Украине больше оружия для подобных ударов", - сказал Павлюк.

Также Павлюк назвал эту встречу продуктивной, а также на встрече прозвучали важные заявления и обязательства. Он добавил, что Украина в этом году получит оружие, которого еще нет и которое поможет поражать врага и логистические узлы.

Что еще обсуждали на встрече

В рамках встречи также обсуждалась адаптация зенитных ракет западных образцов к советским пусковым платформам, имеющимся в распоряжении Сил обороны Украины.

Также обсуждалось наращивание возможностей для увеличения производства боеприпасов и артиллерийских систем, в частности в совместных проектах стран-партнеров с Украиной.

Снабжение вертолетов

Начальник Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны полковник Геннадий Коваленко сообщил, что на встрече обсуждались также вопросы усиления возможностей Украины в рамках авиационной, противовоздушной, артиллерийской коалиций и коалиции морской безопасности.

В частности, отметил полковник, в рамках авиационной коалиции наряду с обязательствами по предоставлению самолетов F-16, обсуждаются также вопросы предоставления союзниками дополнительных вертолетов.

"Это была продуктивная встреча, после которой хочется сказать "отставить панику" всем тем, кто поднимает настроения о потере поддержки Украины", - подчеркнул Павлюк.

"Рамштайн-18"

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 января, началось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18-е по счету.

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал участников встречи предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".

Министр обороны Украины Рустем Умеров на сегодняшнем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" рассказал, что нужно ВСУ для осуществления прорыва.