Дальнобойные дроны ГУР ударили по НПЗ в Краснодарском крае, - источники

Сегодня, 7 июля украинские дальнобойные беспилотники нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу имени А. Шамара. Он расположен в Краснодарском крае России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, в результате атаки было попадание в один из технологических цехов предприятия.

Удар вызвал пожар и остановку части производственных процессов.

Местные российские СМИ также подтверждают факт атаки и зафиксированные взрывы на территории завода.

Ильский НПЗ им. А. Шамара - нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Краснодарском крае, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа.

КНГК-ИНПЗ занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

Данный НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессора, непосредственно задействовано к ведению агрессивной войны против Украины.