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Дальнобойные дроны ГУР ударили по НПЗ в Краснодарском крае, - источники

Понедельник 07 июля 2025 14:32
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Дальнобойные дроны ГУР ударили по НПЗ в Краснодарском крае, - источники Фото: Дальнобойные дроны ГУР атаковали НПЗ в Краснодарском крае (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Ульяна Безпалько

Сегодня, 7 июля украинские дальнобойные беспилотники нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу имени А. Шамара. Он расположен в Краснодарском крае России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, в результате атаки было попадание в один из технологических цехов предприятия.

Удар вызвал пожар и остановку части производственных процессов.

Местные российские СМИ также подтверждают факт атаки и зафиксированные взрывы на территории завода.

Ильский НПЗ им. А. Шамара - нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Краснодарском крае, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа.

КНГК-ИНПЗ занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

Данный НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессора, непосредственно задействовано к ведению агрессивной войны против Украины.

Напомним, вечером 26 июня ударные дроны ГУР поразили в Брянске склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра МТЗ ВС РФ. После четырех взрывов начался пожар на нефтебазе.

По данным источников РБК-Украина, склады атаковали украинские дроны "Бобер", "Баклан" и "Горизонт".

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