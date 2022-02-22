Как далеко могут зайти российские войска на Донбассе: ответ Путина

Президент России Владимир Путин прокомментировал, как далеко могут зайти российские войска после того, как официально зайдут на Донбасс. По его словам, все зависит от конкретной ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.
"Я не сказал, что войска туда пойдут после нашей с вами встречи здесь. Второе, предсказывать конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте", - заявил Путин.
Он также ответил на вопрос о том, можно ли оставаться на стороне добра, прибегая к военной силе.
"Что касается вопроса, нужно ли все решать силой, то почему вы считаете, что добро должно быть бессильным. Я так не считаю. Добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить", - добавил Путин.
Напомним, ранее Путин заявил, что признал так называемые "ЛДНР" в пределах всей территории Донецкой и Луганской областей Украины.
Он также подчеркнул, что минских соглашений больше не существует.