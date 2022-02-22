UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Как далеко могут зайти российские войска на Донбассе: ответ Путина

Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин прокомментировал, как далеко могут зайти российские войска после того, как официально зайдут на Донбасс. По его словам, все зависит от конкретной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Я не сказал, что войска туда пойдут после нашей с вами встречи здесь. Второе, предсказывать конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте", - заявил Путин.

Он также ответил на вопрос о том, можно ли оставаться на стороне добра, прибегая к военной силе.

"Что касается вопроса, нужно ли все решать силой, то почему вы считаете, что добро должно быть бессильным. Я так не считаю. Добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить", - добавил Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что признал так называемые "ЛДНР" в пределах всей территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Он также подчеркнул, что минских соглашений больше не существует.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДонбассДНРЛНР