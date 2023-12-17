UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Далекі від угоди. В Сенаті США не очікують схвалення пакета допомоги Україні в 2023 році

Фото: в Сенаті США не очікують схвалення пакету допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сенат Конгресу США далекий від угоди щодо посилення міграційного законодавства та захисту кордону в обмін на схвалення об'єднаного пакета допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон, а також республіканці в Сенаті неодноразово заявляли, що голосуватимуть за виділення допомоги лише в тому випадку, якщо вона поєднуватиметься з посиленим контролем на кордоні США та Мексики.

Однак сенатор Ліндсі Грем заявив, що Сенат Конгресу США наразі ще далекий від угоди щодо посилення міграційного законодавства в обмін на виділення допомоги Україні раніше 2024 року.

"Ми не перебуваємо десь поруч з угодою", - сказав він.

Водночас він зауважив, що погодження пакета допомоги, ймовірно, перейде на наступний рік.

Що передувало

Нагадаємо, ще на початку жовтня президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. У ці кошти входить і нове фінансування допомоги Україні понад 60 млрд доларів.

Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у запит їхні пропозиції щодо безпеки кордонів.

Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу з цього питання. На цьому фоні Сенат Сполучених Штатів Америки вирішив не йти на канікули ще тиждень.

Демократи розраховують продовжити переговори з республіканцями про запит президента Джо Байдена, який включає допомогу Україні.

Більш детально про те, чому в США не можуть домовитися про допомогу Україні, – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВійна Росії проти України