Далекі від угоди. В Сенаті США не очікують схвалення пакета допомоги Україні в 2023 році

Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон, а також республіканці в Сенаті неодноразово заявляли, що голосуватимуть за виділення допомоги лише в тому випадку, якщо вона поєднуватиметься з посиленим контролем на кордоні США та Мексики.

Однак сенатор Ліндсі Грем заявив, що Сенат Конгресу США наразі ще далекий від угоди щодо посилення міграційного законодавства в обмін на виділення допомоги Україні раніше 2024 року.

"Ми не перебуваємо десь поруч з угодою", - сказав він.

Водночас він зауважив, що погодження пакета допомоги, ймовірно, перейде на наступний рік.

Що передувало

Нагадаємо, ще на початку жовтня президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. У ці кошти входить і нове фінансування допомоги Україні понад 60 млрд доларів.

Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у запит їхні пропозиції щодо безпеки кордонів.

Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу з цього питання. На цьому фоні Сенат Сполучених Штатів Америки вирішив не йти на канікули ще тиждень.

Демократи розраховують продовжити переговори з республіканцями про запит президента Джо Байдена, який включає допомогу Україні.

Більш детально про те, чому в США не можуть домовитися про допомогу Україні, – у матеріалі РБК-Україна.

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