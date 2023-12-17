Далеки от сделки. В Сенате США не ожидают одобрения пакета помощи Украине в 2023 году

Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон, а также республиканцы в Сенате неоднократно заявляли, что будут голосовать за выделение помощи только в том случае, если она будет сочетаться с усиленным контролем на границе США и Мексики.

Однако сенатор Линдси Грэм заявил, что Сенат Конгресса США пока еще далек от соглашения по усилению миграционного законодательства в обмен на выделение помощи Украине раньше 2024 года.

"Мы не находимся где-то рядом с соглашением", - сказал он.

В то же время он отметил, что согласование пакета помощи, вероятно, перейдет на следующий год.

Что предшествовало

Напомним, еще в начале октября президент Джо Байден пригласил в Конгресс более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В эти средства входит и новое финансирование помощи Украине более 60 млрд. долларов.

Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в запрос их предложения по безопасности границ.

Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по этому вопросу. На этом фоне Сенат Соединенных Штатов Америки решил не уходить на каникулы еще неделю.

Демократы рассчитывают продолжить переговоры с республиканцами о запросе президента Джо Байдена, включающего помощь Украине.

Более подробно о том, почему в США не могут договориться о помощи Украине, - в материале РБК-Украина.

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