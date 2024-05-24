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Дала "добро" на введення військ РФ в Україну. Соратниця Путіна Матвієнко отримала підозру

Фото: Валентина Матвієнко (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру голові Ради Федерації федеральних зборів РФ Валентині Матвієнко. Вона сприяє російській війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"СБУ повідомила про підозру соратниці путіна Валентині Матвієнко, яка санкціонувала війну РФ проти України Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку Валентини Матвієнко", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Матвієнко підписала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ РФ на територію України

Крім того, посадовиця погодила ратифікацію угод щодо "приєднання" тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу РФ.

Що відомо про Матвієнко

Матвієнко входить до найближчого кола соратників Путіна та санкціонувала повномасштабне вторгнення РФ.

Наразі вона координує поширення кремлівського режиму на цих територіях України під виглядом їхньої інтеграції в "законодавче поле" Росії. Також вона продовжує публічно поширювати фейки про Сили оборони України та ситуацію на фронті.

У ході численних виступів в ефірах російських пропагандистських телеканалів, посадовиця заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її повного захоплення.

Нагадаємо, що раніше фігурантка отримала заочну підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України. Серед яких - підбурення до розв’язання та ведення агресивної війни. До цього, у жовтні 2022 року СБУ оголосила Матвієнко у розшук.

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