Дала "добро" на введення військ РФ в Україну. Соратниця Путіна Матвієнко отримала підозру

"СБУ повідомила про підозру соратниці путіна Валентині Матвієнко, яка санкціонувала війну РФ проти України Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку Валентини Матвієнко", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Матвієнко підписала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ РФ на територію України

Крім того, посадовиця погодила ратифікацію угод щодо "приєднання" тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу РФ.

Що відомо про Матвієнко

Матвієнко входить до найближчого кола соратників Путіна та санкціонувала повномасштабне вторгнення РФ.

Наразі вона координує поширення кремлівського режиму на цих територіях України під виглядом їхньої інтеграції в "законодавче поле" Росії. Також вона продовжує публічно поширювати фейки про Сили оборони України та ситуацію на фронті.

У ході численних виступів в ефірах російських пропагандистських телеканалів, посадовиця заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її повного захоплення.

Нагадаємо, що раніше фігурантка отримала заочну підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України. Серед яких - підбурення до розв’язання та ведення агресивної війни. До цього, у жовтні 2022 року СБУ оголосила Матвієнко у розшук.