Дала "добро" на ввод войск РФ в Украину. Соратница Путина Матвиенко получила подозрение

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении главе Совета Федерации федерального собрания РФ Валентине Матвиенко. Она способствует российской войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"СБУ сообщила о подозрении соратницы путина Валентине Матвиенко, которая санкционировала войну РФ против Украины Служба безопасности задокументировала новые преступления со стороны Валентины Матвиенко", - говорится в сообщении.
В частности, Матвиенко подписала решение верхней палаты российского парламента о введении войск РФ на территорию Украины
Кроме того, чиновник согласила ратификацию соглашений по "присоединению" временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.
Матвиенко входит в ближайший круг соратников Путина и санкционировала полномасштабное вторжение РФ.
Она координирует распространение кремлевского режима на этих территориях Украины под видом их интеграции в "законодательное поле" России. Также она продолжает публично распространять фейки о Силах обороны Украины и ситуации на фронте.
В ходе многочисленных выступлений в эфирах российских пропагандистских телеканалов, чиновник отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее полному захвату.
Напомним, что ранее фигурантка получила заочное подозрение еще по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Среди которых - подстрекательство к решению и ведению агрессивной войны. До этого в октябре 2022 года СБУ объявила Матвиенко в розыск.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.