ua en ru
Пт, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дала "добро" на введення військ РФ в Україну. Соратниця Путіна Матвієнко отримала підозру

Росія, П'ятниця 24 травня 2024 14:47
UA EN RU
Дала "добро" на введення військ РФ в Україну. Соратниця Путіна Матвієнко отримала підозру Фото: Валентина Матвієнко (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру голові Ради Федерації федеральних зборів РФ Валентині Матвієнко. Вона сприяє російській війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"СБУ повідомила про підозру соратниці путіна Валентині Матвієнко, яка санкціонувала війну РФ проти України Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку Валентини Матвієнко", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Матвієнко підписала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ РФ на територію України

Крім того, посадовиця погодила ратифікацію угод щодо "приєднання" тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу РФ.

Що відомо про Матвієнко

Матвієнко входить до найближчого кола соратників Путіна та санкціонувала повномасштабне вторгнення РФ.

Наразі вона координує поширення кремлівського режиму на цих територіях України під виглядом їхньої інтеграції в "законодавче поле" Росії. Також вона продовжує публічно поширювати фейки про Сили оборони України та ситуацію на фронті.

У ході численних виступів в ефірах російських пропагандистських телеканалів, посадовиця заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її повного захоплення.

Нагадаємо, що раніше фігурантка отримала заочну підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України. Серед яких - підбурення до розв’язання та ведення агресивної війни. До цього, у жовтні 2022 року СБУ оголосила Матвієнко у розшук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Служба безпеки України Російська Федерація Кремль Валентина Матвиенко
NEWS
Українцям до кінця травня підвищать тариф на світло, але він буде не один для всіх, - міністр
Українцям до кінця травня підвищать тариф на світло, але він буде не один для всіх, - міністр
DAILY
План на літо. Куди націлилася Росія та чи зможуть ЗСУ переламати хід війни до холодів
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна План на літо. Куди націлилася Росія та чи зможуть ЗСУ переламати хід війни до холодів