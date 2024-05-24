Дала "добро" на ввод войск РФ в Украину. Соратница Путина Матвиенко получила подозрение

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении главе Совета Федерации федерального собрания РФ Валентине Матвиенко. Она способствует российской войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"СБУ сообщила о подозрении соратницы путина Валентине Матвиенко, которая санкционировала войну РФ против Украины Служба безопасности задокументировала новые преступления со стороны Валентины Матвиенко", - говорится в сообщении.

В частности, Матвиенко подписала решение верхней палаты российского парламента о введении войск РФ на территорию Украины

Кроме того, чиновник согласила ратификацию соглашений по "присоединению" временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Что известно о Матвиенко

Матвиенко входит в ближайший круг соратников Путина и санкционировала полномасштабное вторжение РФ.

Она координирует распространение кремлевского режима на этих территориях Украины под видом их интеграции в "законодательное поле" России. Также она продолжает публично распространять фейки о Силах обороны Украины и ситуации на фронте.

В ходе многочисленных выступлений в эфирах российских пропагандистских телеканалов, чиновник отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее полному захвату.

Напомним, что ранее фигурантка получила заочное подозрение еще по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Среди которых - подстрекательство к решению и ведению агрессивной войны. До этого в октябре 2022 года СБУ объявила Матвиенко в розыск.