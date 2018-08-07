Daimler призупиняє бізнес в Ірані через санкції США

Автомобільний концерн припинив обмежені дії в Ірані

Автомобілебудівний концерн Daimler призупиняє бізнес в Ірані через оголошені американські санкції. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що концерн вирішив призупинити розширення бізнесу в Ірані після оголошення про відновлення санкцій Вашингтона проти Тегерана. Зокрема, в Daimler заявили, що "припиняють обмежені дії в Ірані".

Зазначимо, на початку 2016 року Daimler та іранська компанія Iran Khodro Co уклали угоду про створення спільного підприємства для виробництва і продажу вантажівок Mercedes-Benz. Крім того, німецький концерн планував відкрити своє представництво в Тегерані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 6 серпня Сполучені Штати відновили першу частину призупинених раніше санкцій проти Ірану. При цьому Держдепартамент підкреслив, що Ірану не вдасться обійти заборони на фінансові операції та продавати свою нафту.

Сьогодні британський міністр у справах Близького Сходу і Північної Африки Алістер Берт зазначив, що європейські компанії зможуть захиститися від санкцій США проти Ірану. Він також додав, що продовжувати або припинити співпрацю з Іраном є індивідуальним комерційним рішенням для будь-якої компанії.