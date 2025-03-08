У Дагестані заблокували Telegram через загрози інформаційній безпеці

Влада Дагестану підтвердила блокування Telegram через питання інформаційної безпеки. За словами місцевої влади, ця соцмережа часто використовується ворогами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Влада Дагестану офіційно підтвердила блокування соціальної мережі Telegram на території республіки. Це рішення ухвалили на федеральному рівні в рамках забезпечення інформаційної безпеки, повідомив міністр цифрового розвитку Дагестану Юрій Гамзатов.
Міністр зазначив, що блокування Telegram не є експериментом, а необхідним заходом, оскільки цю соцмережу часто використовують "противники" Росії для поширення інформації.
Як приклад він навів антиізраїльські заворушення, що відбулися в аеропорту Махачкали в жовтні 2023 року. Натомість Telegram влада запропонувала використовувати платформу "ВКонтакте".
У минулому році Національний координаційний центр з кібербезпеки рекомендував обмежити використання месенджера Telegram для службових комунікацій в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури.
У 2024 році серед українських чиновників зросла стурбованість щодо залежності України від Telegram. Збільшилися побоювання, що цей застосунок може бути використаний для поширення дезінформації та шпигунства на користь Росії.
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