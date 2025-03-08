У Дагестані заблокували Telegram через загрози інформаційній безпеці

Влада Дагестану офіційно підтвердила блокування соціальної мережі Telegram на території республіки. Це рішення ухвалили на федеральному рівні в рамках забезпечення інформаційної безпеки, повідомив міністр цифрового розвитку Дагестану Юрій Гамзатов.

Міністр зазначив, що блокування Telegram не є експериментом, а необхідним заходом, оскільки цю соцмережу часто використовують "противники" Росії для поширення інформації.

Як приклад він навів антиізраїльські заворушення, що відбулися в аеропорту Махачкали в жовтні 2023 року. Натомість Telegram влада запропонувала використовувати платформу "ВКонтакте".