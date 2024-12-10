Українські чиновники обговорювали запровадження нових обмежень на Telegram, - NYT

В останні місяці українські чиновники дедалі більше переймаються залежністю України від месенджера Telegram. Побоювання, що застосунок використовується як вектор дезінформації та інструмент шпигунства на користь Росії, різко зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За словами двох джерел, цього року на секретних зустрічах із кібербезпеки українські чиновники обговорювали запровадження нових обмежень на Telegram.

Розвідувальна служба країни дійшла висновку, що додаток становить загрозу національній безпеці та використовується Росією для дезінформації, кібератак, злому, поширенню шкідливого програмного забезпечення (ПЗ), відстеження розташування та коригування ракетних ударів.

В якості безпеки президент України Володимир Зеленський, який регулярно публікує інформацію в своєму Telegram-каналі для більш ніж 700 тисяч підписників, не використовує додаток на своєму особистому телефоні, розповів український чиновник з кібербезпеки.

Також Bloomberg пише, що в березні чиновники попросили Apple обмежити платформу, оскільки гігант Кремнієвої долини може використати свій магазин додатків - який потрібний Telegram для глобального розповсюдження - щоб змусити компанію діяти. Сама ж компанія заявила наступне.

"(Росія - ред.) не має і не може мати доступу до інформації користувачів. Telegram завжди був і залишається безпечним для українців та користувачів по всьому світу", - заявили в Telegram.