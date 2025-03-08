В Дагестане заблокировали Telegram из-за угрозы информационной безопасности

Власти Дагестана официально подтвердили блокировку социальной сети Telegram на территории республики. Это решение было принято на федеральном уровне в рамках обеспечения информационной безопасности, сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов.

Министр отметил, что блокировка Telegram не является экспериментом, а необходимой мерой, поскольку эту соцсеть часто используют "противники" России для распространения информации.

В качестве примера он привел антиизраильские беспорядки, произошедшие в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Вместо Telegram власти предложили использовать платформу "ВКонтакте".