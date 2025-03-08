В Дагестане заблокировали Telegram из-за угрозы информационной безопасности

Власти Дагестана подтвердили блокировку Telegram из-за вопросов информационной безопасности. По словам местных властей, эта соцсеть часто используется врагами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Власти Дагестана официально подтвердили блокировку социальной сети Telegram на территории республики. Это решение было принято на федеральном уровне в рамках обеспечения информационной безопасности, сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов.
Министр отметил, что блокировка Telegram не является экспериментом, а необходимой мерой, поскольку эту соцсеть часто используют "противники" России для распространения информации.
В качестве примера он привел антиизраильские беспорядки, произошедшие в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Вместо Telegram власти предложили использовать платформу "ВКонтакте".
В прошлом году Национальный координационный центр по кибербезопасности рекомендовал ограничить использование мессенджера Telegram для служебных коммуникаций в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.
В 2024 году среди украинских чиновников возросла обеспокоенность относительно зависимости Украины от Telegram. Увеличились опасения, что это приложение может быть использовано для распространения дезинформации и шпионажа в пользу России.
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