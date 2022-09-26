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Массовая драка в Махачкале и задержания. В Дагестане новые митинги против мобилизации

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Махачкала, Понедельник 26 сентября 2022 16:47
Массовая драка в Махачкале и задержания. В Дагестане новые митинги против мобилизации Фото: в Дагестане 26 сентября новые митинги против мобилизации (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В российском Дагестане в понедельник, 26 сентября, начались новые протесты против мобилизации. Митинги проходят в нескольких городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сегодня больше всего людей на акциях протеста собралось в Махачкале, столице республики. Несколько сотен человек собрались в центре города. Вскоре на центральной площади началась массовая драка протестующих с полицейскими. Известно о 20 задержанных.

В городе Хасавюрт на протест вышли около сотни человек. Уже наблюдаются стычки между силовиками и митингующими. Полиция пытается задержать участников, но они сопротивляются.

Также митинг начался в городе Нальчик. К протестующим вышли местные чиновники. Однако они отказались отвечать на вопросы о количестве мобилизированных.

Напомним, вчера в Дагестане прошли масштабные митинги против мобилизации. Протесты дошли до столицы - города Махачкалы и сопровождались массовыми арестами.

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