Массовая драка в Махачкале и задержания. В Дагестане новые митинги против мобилизации

В российском Дагестане в понедельник, 26 сентября, начались новые протесты против мобилизации. Митинги проходят в нескольких городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сегодня больше всего людей на акциях протеста собралось в Махачкале, столице республики. Несколько сотен человек собрались в центре города. Вскоре на центральной площади началась массовая драка протестующих с полицейскими. Известно о 20 задержанных.

В городе Хасавюрт на протест вышли около сотни человек. Уже наблюдаются стычки между силовиками и митингующими. Полиция пытается задержать участников, но они сопротивляются.

Также митинг начался в городе Нальчик. К протестующим вышли местные чиновники. Однако они отказались отвечать на вопросы о количестве мобилизированных.