У Дагестані поскаржилися на атаку: відео прольоту дронів

Атаки дронів на Росії

Нагадаємо, що українські захисники здійснили десятки операцій проти ворога з використанням дронів. Сили оборони атакують військові об'єкти на території Росії та окупованих територіях України.

Зокрема, Сили оборони "полюють" на нафтопереробні заводи та нафтобази, які постачають паливо армії РФ. Так, у Феодосії був атакований один з найбільших у Криму нафтових терміналів.

Нафтобаза забезпечувала паливом окупаційні війська. Після атаки на терміналі майже тиждень вирувала пожежа.

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