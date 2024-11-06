RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны

В Дагестане пожаловались на атаку: видео пролета дронов

Фото: в Дагестане пожаловались на атаку дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В российском Дагестане пожаловались на атаку утром 6 ноября. Над городом Каспийск заметили дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra и главу Дагестана Сергея Меликова в Telegram.

Утром в сети начали появляться видео с пролетом дрона в Каспийске. При этом на кадрах дрон взрывается из-за якобы работы ПВО.

 

Губернатор Дагестана заявил, что противовоздушная оборона уничтожила над Каспийском беспилотник.

"Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами", - написал он.

После якобы сбивания дрона жители Каспийска заявили о новых взрывах в соцсетях.

 

Российские СМИ также сообщают, что в Махачкале (столица Дагестана) закрыли аэродром из-за атаки дронов.

Стоит добавить, что Каспийск расположен на берегу Каспийского моря, является спутником Махачкалы и находится близко к международному аэродрому. В городе проживает около 100 тысяч человек. В Каспийске находится военно-морская база каспийской флотилии России.

скриншот google.com/maps

Атаки дронов в России

Напомним, что украинские защитники совершили десятки операций против врага с использованием дронов. Силы обороны атакуют военные объекты на территории России и оккупированных территориях Украины.

В частности, Силы обороны "охотятся" на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы, поставляющие топливо армии РФ. Так, в Феодосии был атакован один из самых больших в Крыму нефтяных терминалов.

Нефтебаза обеспечивала топливом оккупационные войска. После атаки на терминале почти неделю бушевал пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДагестанАтака дронов