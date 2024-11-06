В Дагестане пожаловались на атаку: видео пролета дронов

Атаки дронов в России

Напомним, что украинские защитники совершили десятки операций против врага с использованием дронов. Силы обороны атакуют военные объекты на территории России и оккупированных территориях Украины.

В частности, Силы обороны "охотятся" на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы, поставляющие топливо армии РФ. Так, в Феодосии был атакован один из самых больших в Крыму нефтяных терминалов.

Нефтебаза обеспечивала топливом оккупационные войска. После атаки на терминале почти неделю бушевал пожар.

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