Отмечается, что дороги республиканского и местного значения в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке были повреждены, или же разрушены. Движение транспорта существенно ограничено, а на месте событий работают 15 единиц тяжелой дорожной техники.

Продолжительные проливные ливни привели к:

селевым выносам;

скальным обвалам;

размыву земляного полотна;

подтоплению части дорог;

камнепадам.

Фото: в Дагестане непогода уничтожает дома и дороги(фото mintransdag.ru)

В конце концов, больше всего пострадал именно Тляратинский район, поскольку непогода там разрушила 8 участков дорог.

Также известно о случае уничтожения дома в Цумадинскому районе, где также прекращено движение транспорта на отдельных участках.