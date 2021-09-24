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В Дагестане непогода уничтожает дома и дороги

Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 22 сентября, в Дагестане бушует непогода. Длительные проливные ливни уничтожают дома и разрушают дороги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Отмечается, что дороги республиканского и местного значения в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке были повреждены, или же разрушены. Движение транспорта существенно ограничено, а на месте событий работают 15 единиц тяжелой дорожной техники.

Продолжительные проливные ливни привели к:

  • селевым выносам;
  • скальным обвалам;
  • размыву земляного полотна;
  • подтоплению части дорог;
  • камнепадам.

Фото: в Дагестане непогода уничтожает дома и дороги(фото mintransdag.ru)

В конце концов, больше всего пострадал именно Тляратинский район, поскольку непогода там разрушила 8 участков дорог.

Также известно о случае уничтожения дома в Цумадинскому районе, где также прекращено движение транспорта на отдельных участках.

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