Починаючи з 22 вересня, в Дагестані вирує негода. Тривалі проливні зливи знищують будинки й руйнують дороги.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства транспорту і дорожнього господарства Дагестану.
Фото: в Дагестане непогода уничтожает дома и дороги(фото mintransdag.ru)
Зазначається, що дороги республіканського та місцевого значення в Тляратинському, Цунтінському, Цумадінському районах й Бежтинській ділянці були пошкоджені, або ж зруйновані. Рух транспорту суттєво обмежено, а на місці подій працюють 15 одиниць важкої дорожньої техніки.
Тривалі проливні зливи привели до:
Фото: в Дагестані негода знищує будинки та дороги(mintransdag.ru)
Зрештою, найбільше постраждав саме Тляратинський район, оскільки негода там зруйнувала 8 ділянок доріг.
Також відомо про випадок знищення будинку в Цумадинському районі, де також припинено рух транспорту на окремих ділянках.