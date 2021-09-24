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В Дагестані негода знищує будинки та дороги

Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 22 вересня, в Дагестані вирує негода. Тривалі проливні зливи знищують будинки й руйнують дороги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства транспорту і дорожнього господарства Дагестану.

Фото: в Дагестане непогода уничтожает дома и дороги(фото mintransdag.ru)

Зазначається, що дороги республіканського та місцевого значення в Тляратинському, Цунтінському, Цумадінському районах й Бежтинській ділянці були пошкоджені, або ж зруйновані. Рух транспорту суттєво обмежено, а на місці подій працюють 15 одиниць важкої дорожньої техніки.

Тривалі проливні зливи привели до:

  • паводків;
  • скельних обвалів;
  • розмиву земляного полотна;
  • підтоплення частини доріг;
  • каменепадів.

Фото: в Дагестані негода знищує будинки та дороги(mintransdag.ru)

Зрештою, найбільше постраждав саме Тляратинський район, оскільки негода там зруйнувала 8 ділянок доріг.

Також відомо про випадок знищення будинку в Цумадинському районі, де також припинено рух транспорту на окремих ділянках.

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