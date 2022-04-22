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Папа Франциск отменил встречу с московским патриархом Кириллом

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Рим, Пятница 22 апреля 2022 12:47
Папа Франциск отменил встречу с московским патриархом Кириллом Фото: папа римский Франциск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Планы встречи папы Франциска с московским патриархом Кириллом, который поддержал войну России в Украине, приостановлены. Ранее ожидалось, что встреча произойдет в июне в Иерусалиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Франциска аргентинской газете La Nacion.

Франциск сказал, что сожалеет о том, что планы пришлось "приостановить", потому что дипломаты Ватикана сообщили, что такая встреча "может вызвать большую путаницу в данный момент".

При этом он назвал свои отношения с Кириллом "очень хорошими".

Ранее Ватикан рассматривал возможность продления поездки папы римского в Ливан 12-13 июня на день, чтобы он мог встретиться с Кириллом 14 июня в Иерусалиме.

Франциск несколько раз неявно критиковал Россию и президента Владимира Путина за войну, используя такие термины, как неоправданная агрессия и вторжение, и осуждая на зверства против мирных жителей. При этом он никогда прямо не упоминал ни Россию, ни Путина.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл прямо благословил вторжение России в Украину.

Встреча Франциска и Кирилла на Кубе в 2016 году стала первой между папой и главой Русской православной церкви после Великого раскола, разделившего христианство на восточную и западную ветви в 1054 году.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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