Дає право на відстрочку. В університетах виявили рекордну кількість аспірантів

У 2023 році в українських вишах зафіксували рекордну кількість вступників до аспірантури - майже 18,8 тисячі. Із них 13,6 тисячі становили чоловіки віком 25+, які вступили на денну форму навчання за контрактом. Більшість із них, за даними МОН, скористались цією можливістю для отримання відстрочки від мобілізації.

До повномасштабного вторгнення Росії кількість контрактників на денній формі аспірантури становила 1300-1500 на рік. У 2023-му вона зросла до 13 700, з яких понад 82% - чоловіки, які підлягають мобілізації.

Що викликало занепокоєння

У МОН заявляють про масові випадки фейкового навчання: аспіранти не відвідують занять, не мають публікацій, не складають сесії й не пишуть дисертацій. Через це міністерство проводить позапланові перевірки якості організації навчального процесу в університетах.

"Їх наукові керівники давно їх не бачили. Саме тому ми перевіряємо виконання індивідуальних навчальних планів", - зазначив Винницький.

Частина аспірантів дійсно працює над корисними розробками: інноваціями у сфері дронів, радіоелектронної боротьби та кіберзахисту. У таких випадках, кажуть у МОН, відстрочка є виправданою.