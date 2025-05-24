Дает право на отсрочку. В университетах выявили рекордное количество аспирантов

В 2023 году в украинских вузах зафиксировали рекордное количество поступающих в аспирантуру - почти 18,8 тысячи. Из них 13,6 тысячи составляли мужчины в возрасте 25+, которые поступили на дневную форму обучения по контракту. Большинство из них, по данным МОН, воспользовались этой возможностью для получения отсрочки от мобилизации.

До полномасштабного вторжения России количество контрактников на дневной форме аспирантуры составляло 1300-1500 в год. В 2023-м оно выросло до 13 700, из которых более 82% - мужчины, подлежащие мобилизации.

Что вызвало беспокойство

В МОН заявляют о массовых случаях фейкового обучения: аспиранты не посещают занятия, не имеют публикаций, не сдают сессии и не пишут диссертации. Из-за этого министерство проводит внеплановые проверки качества организации учебного процесса в университетах.

"Их научные руководители давно их не видели. Именно поэтому мы проверяем выполнение индивидуальных учебных планов", - отметил Винницкий.

Часть аспирантов действительно работает над полезными разработками: инновациями в сфере дронов, радиоэлектронной борьбы и киберзащиты. В таких случаях, говорят в МОН, отсрочка является оправданной.