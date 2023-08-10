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"Дає посилення". Чмут пояснив один з головних аспектів мобілізації

Фото: директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Мобілізація в Україні буде продовжуватися, оскільки військові потребують відновлення. При цьому залучення цивільних людей з різних сфер дає посилення, якщо поставити їх на правильні посади.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

На його думку, до армії доведеться залучити ще тисячі людей. При цьому Чмут не виключає, що війна буде тривати ще протягом декількох років.

"Люди, які рік-півтора року в окопах на передовій, фізіологічно потребують відновлення. А щоб це зробити, їх треба в цих окопах кимось замінити. А це сотні тисяч людей, яких доведеться мобілізувати", - сказав він.

Як зазначив Чмут, загальний рівень мотивації та підготовленості військових знизився, на це впливає численність армії. Він вважає, що залученість цивільних при правильному розподіленні може посилити військо.

"Чим більша кілька кількість, тим гірша якість, і в озброєнні, і в техніці, у всьому. І якщо ми завтра зробимо армію у мільйон чи два мільйони, якість знову ж таки буде падати. При цьому інший бік - залучення величезної кількості цивільних людей з різних сфер дає дуже сильне посилення - якщо цих людей поставити на правильні посади", - додав волонтер.

Як він пояснив, на початку повномасштабного вторгнення цивільних людей правильно розставили на відповідні посади.

"Умовно, якщо ти журналіст - іди в комунікації, а не в кулеметники, а якщо ти був по мобілізації колись у 2014-ому кулеметником, то йди і зараз в кулеметники, а не йди на прес-офіцера. Умовно, якщо ти айтішник, то йде на вузол зв'язку, а не йди у забезпечення возити щось. Це важлива історія. І коли це відбувається, то тоді є синергетичний ефект посилення всієї системи", - пояснив Чмут.

Мобілізація в Україні

Наразі в Україні діє загальна мобілізація, яка здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. У першу чергу проводиться призов резервістів, колишніх учасників АТО, ООС з поступовим нарощуванням чисельності військ за рахунок військовозобов’язаних, які проходили службу.

Нагадаємо, що наприкінці липня Верховна рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.

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