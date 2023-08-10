"Дает усиление". Чмут объяснил один из главных аспектов мобилизации

По его мнению, в армию придется привлечь еще тысячи человек. При этом Чмут не исключает, что война будет продолжаться еще несколько лет.

"Люди, которые год-полтора года в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении. А чтобы это сделать, их нужно в этих окопах кем-то заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать", - сказал он.

Как отметил Чмут, общий уровень мотивации и подготовленности военных снизился, на это влияет численность армии. Он считает, что вовлеченность гражданских при правильном распределении может усилить войско.

"Чем большее количество, тем хуже качество, и в вооружении, и в технике, во всем. И если мы завтра сделаем армию в миллион или два миллиона, качество опять-таки будет падать. При этом другая сторона - привлечение множества гражданских людей из разных сфер дает очень сильное усиление - если этих людей поставить на правильные должности", -добавил волонтер.

Как он пояснил, в начале полномасштабного вторжения гражданских людей правильно расставили на должности.

Условно, если ты журналист - иди в коммуникации, а не в пулеметчики, а если ты был по мобилизации когда-то в 2014-м пулеметчиком, то иди и сейчас в пулеметчики, а не иди на пресс-офицера. Условно, если ты айтишник, то идет на узел связи, а не иди в обеспечение возить что-нибудь. Это принципиальная история. И когда это происходит, тогда есть синергетический эффект усиления всей системы", - пояснил Чмут.

Мобилизация в Украине

Сейчас в Украине действует всеобщая мобилизация, которая осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. В первую очередь проводится призыв резервистов, бывших участников АТО, ООС с постепенным наращиванием численности войск за счет проходивших службу военнообязанных.

Напомним, что в конце июля Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Они будут действовать не менее 15 ноября 2023 года.

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