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D.Solutions надасть гранти на електроенергію ветеранам та їхнім родинам, які мають власний бізнес

15:59 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Бойко
YASNO надасть нові гранти на електроенергію ветеранам та їхнім родинам (фото: yasno.ua)

Компанія D.Solutions, яка працює під брендом YASNO, надасть 15 грантів на електроенергію ветеранським бізнесам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення D.Solutions.

D.Solutions розпочала прийом заявок на другий сезон грантової програми "Світло для ветеранського бізнесу". У межах ініціативи 15 переможців отримають компенсацію витрат на електроенергію в обсязі до 25 тисяч кВт·год протягом шести місяців. Це дозволить кожному підприємству заощадити близько 250 тисяч гривень.

Як повідомили в компанії, цього року програму розширили. Тепер взяти участь у ній можуть не лише ветерани та ветеранки російсько-української війни, а й члени їхніх сімей, які розвивають власний бізнес.

"Ветеранський бізнес сьогодні є важливою частиною економіки країни. Після першого сезону ми переконалися, що наша підтримка потрібна, тому продовжуємо програму й цього року. Ми також розширили коло учасників, адже сімейний бізнес часто розвивається спільними зусиллями. Наша мета незмінна: допомогти ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам менше витрачати на електроенергію й більше спрямовувати у розвиток власної справи", - зазначив генеральний директор D.Solutions Сергій Коваленко.

Для участі не потрібно готувати бізнес-план або подавати звіти про використання гранту. Достатньо заповнити заявку та надати необхідні документи. Переможців визначать випадковим чином.

Нагадаємо, "Світло для ветеранського бізнесу" - грантова програма, спрямована на підтримку підприємців із числа ветеранів та їхніх родин.

За її умовами переможці продовжують оплачувати рахунки за електроенергію у звичайному режимі, а компанія щомісяця компенсує ці витрати в межах передбаченого грантом обсягу.

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ЕлектроенергіяВетераниYASNO