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D.Solutions предоставит гранты на электроэнергию ветеранам и их семьям, имеющим собственный бизнес

15:59 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Бойко
YASNO предоставит новые гранты на электроэнергию ветеранам и их семьям (фото: yasno.ua)

Компания D.Solutions, работающая под брендом YASNO, предоставит 15 грантов на электроэнергию ветеранским бизнесам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение D.Solutions.

D.Solutions начала прием заявок на второй сезон грантовой программы "Свет для ветеранского бизнеса". В рамках инициативы 15 победителей получат компенсацию расходов на электроэнергию в объеме до 25 тысяч кВтч в течение шести месяцев. Это позволит каждому предприятию сэкономить около 250 тысяч гривен.

Как сообщили в компании, в текущем году программу расширили. Теперь принять участие в нем могут не только ветераны и ветеранки российско-украинской войны, но и члены их семей, которые развивают собственный бизнес.

"Ветеранский бизнес сегодня является важной частью экономики страны. После первого сезона мы убедились, что наша поддержка нужна, поэтому продолжаем программу и в этом году. Мы также расширили круг участников, ведь семейный бизнес часто развивается совместными усилиями. Наша цель неизменна: помочь ветеранам, ветеранкам и их семьям меньше тратить на электроэнергию и больше направить в развитие дела", – отметил генеральный директор D.Solutions Сергей Коваленко.

Для участия не нужно готовить бизнес-план или представлять отчеты об использовании гранта. Достаточно заполнить заявку и предоставить необходимые документы. Победителей определят случайным образом.

Напомним, "Свет для ветеранского бизнеса" – грантовая программа, направленная на поддержку предпринимателей из числа ветеранов и их семей.

По ее условиям, победители продолжают оплачивать счета за электроэнергию в обычном режиме, а компания ежемесячно компенсирует эти расходы в пределах предусмотренного грантом объема.

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ЭлектроэнергияВетераныYASNO