CША эвакуировали из Кабула 7 тысяч человек

Так, военные эвакуировали американских граждан, сотрудников посольств США и других лиц по согласованию с Госдепартаментом.

"С момента начала эвакуационных операций 14 августа мы перевезли по воздуху примерно 7 тысяч эвакуированных", - заявил заместитель директора Объединенного штаба по региональным операциям США Хэнк Тейлор.

При этом он добавил, что Министерство обороны готово к увеличению пропускной способности и составило соответствующий график вылетов самолетов.

"Мы намерены максимально использовать возможности каждого самолета. Мы ставим людей превыше всего, и мы сосредоточены на том, чтобы сделать это как можно более безопасно и абсолютно срочно", - отметил Тейлор.