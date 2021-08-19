США евакуювали з Кабула 7 тисяч людей

Так, військові евакуювали американських громадян, співробітників посольств США та інших осіб за погодженням з Держдепартаментом.

"З моменту початку евакуаційних операцій 14 серпня ми перевезли по повітрю приблизно 7 тисяч евакуйованих", - заявив заступник директора Об'єднаного штабу з регіональних операцій США Хенк Тейлор.

При цьому він додав, що Міністерство оборони готове до збільшення пропускної здатності і склало відповідний графік вильотів літаків.

"Ми маємо намір максимально використовувати можливості кожного літака. Ми ставимо людей понад усе, і ми зосереджені на тому, щоб зробити це якомога безпечніше і абсолютно терміново", - зазначив Тейлор.