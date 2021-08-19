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США евакуювали з Кабула 7 тисяч людей

Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати з 14 серпня евакуювали з Кабула більш ніж 7 тисяч осіб. При цьому з кінця липня, коли США прискорили вихід військ, понад 12 тисяч осіб змогли покинути Афганістан за допомогою американських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, військові евакуювали американських громадян, співробітників посольств США та інших осіб за погодженням з Держдепартаментом.

"З моменту початку евакуаційних операцій 14 серпня ми перевезли по повітрю приблизно 7 тисяч евакуйованих", - заявив заступник директора Об'єднаного штабу з регіональних операцій США Хенк Тейлор.

При цьому він додав, що Міністерство оборони готове до збільшення пропускної здатності і склало відповідний графік вильотів літаків.

"Ми маємо намір максимально використовувати можливості кожного літака. Ми ставимо людей понад усе, і ми зосереджені на тому, щоб зробити це якомога безпечніше і абсолютно терміново", - зазначив Тейлор.

Нагадавши, таліби активізували пошуки людей, які, на їхню думку, працювали з силами США і НАТО.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистан