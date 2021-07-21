Пресс-служба отмечает, что Crew Dragon был вынужден перестыковать на зенитный узел американского модуля Harmony, чтобы 30 июля, в рамках тестового полета в беспилотном режиме, его место занял космический корабль CST-100 Starliner.

В общем, перестыковка заняла около 50 минут времени.

Фото: Crew Dragon перестыковался на МКС, чтобы освободить место для другого корабля (twitter.com/spacex)



Стоит отметить, что Crew Dragon прибыл на МКС 24 апреля. Уже в середине или же в начале ноября текущего года, космический корабль вместе с космонавтами вернется на Землю.

Фото: Crew Dragon перестыковался на МКС, чтобы освободить место для другого корабля (twitter.com/spacex)