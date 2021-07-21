Crew Dragon перестыковался на МКС, чтобы освободить место для другого корабля

Crew Dragon, принадлежащий компании Илона Маска SpaceX, под руководством четырех астронавтов отчалил от Международной космической станции (МКС). Его место займет корабль CST-100 Starliner от компании Boeing.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт NASA.
Пресс-служба отмечает, что Crew Dragon был вынужден перестыковать на зенитный узел американского модуля Harmony, чтобы 30 июля, в рамках тестового полета в беспилотном режиме, его место занял космический корабль CST-100 Starliner.
В общем, перестыковка заняла около 50 минут времени.
Стоит отметить, что Crew Dragon прибыл на МКС 24 апреля. Уже в середине или же в начале ноября текущего года, космический корабль вместе с космонавтами вернется на Землю.