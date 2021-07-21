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Crew Dragon перестыковался на МКС, чтобы освободить место для другого корабля

Автор: Сергей Пышкин

Crew Dragon, принадлежащий компании Илона Маска SpaceX, под руководством четырех астронавтов отчалил от Международной космической станции (МКС). Его место займет корабль CST-100 Starliner от компании Boeing.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт NASA.

Пресс-служба отмечает, что Crew Dragon был вынужден перестыковать на зенитный узел американского модуля Harmony, чтобы 30 июля, в рамках тестового полета в беспилотном режиме, его место занял космический корабль CST-100 Starliner.

В общем, перестыковка заняла около 50 минут времени.

Фото: Crew Dragon перестыковался на МКС, чтобы освободить место для другого корабля (twitter.com/spacex)

Стоит отметить, что Crew Dragon прибыл на МКС 24 апреля. Уже в середине или же в начале ноября текущего года, космический корабль вместе с космонавтами вернется на Землю.

Фото: Crew Dragon перестыковался на МКС, чтобы освободить место для другого корабля (twitter.com/spacex)

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