Пресслужба зазначає, що Crew Dragon був змушений перестикувати на зенітний вузол американського модуля Harmony, щоб 30 липня, в рамках тестового польоту в безпілотному режимі, його місце зайняв космічний корабель CST-100 Starliner.

Загалом, перестиковка зайняла близько 50 хвилин часу.

Фото: Crew Dragon перестикувався на МКС, щоб звільнити місце для іншого корабля (twitter.com/spacex)



Варто відзначити, що Crew Dragon прибув на МКС 24 квітня. Вже в середині або ж на початку листопада поточного року, космічний корабель разом з космонавтами повернеться на Землю.

Фото: Crew Dragon перестикувався на МКС, щоб звільнити місце для іншого корабля (twitter.com/spacex)