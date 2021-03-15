Cпецкомиссия ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов интересуется делом Scania

В рамках расследования по факту жалобы от компании Scania, представители Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов посетили офис "Скания Украина", а также сервисный центр рядом с селом Калиновка (Киевская область).

"Депутаты изучили как работают сервисные центры, на каких условиях шведская компания сотрудничает с дилерами и партнерами. Члены комиссии отметили, что на предприятии соблюдаются все права сотрудников, есть соцпакет для работников, четкий регламент для каждой процедуры, - центр построен по стандартам шведской компании. Таких же стандартов работы компания требует от официальных партнеров. Отдельно депутаты коснулись вопросов бизнес-модели, по которой в Украине открывались первые сервисные станции: большинству своих официальных дилеров Scania предоставляла возвратную финансовую помощь, или же беспроцентные товарные кредиты для закупки оборудования", - сообщила Янченко.

По ее словам, важно защищать всех инвесторов: и отечественных, и зарубежных.

"Мы получили жалобу от компании Скания и обратили внимание, что имело место специфическое рассмотрение дела в суде. Парламентская спецкомиссия не вмешивается в судебный процесс, но, по нашему мнению, там было несколько вопиющих моментов в рассмотрении дела. Это и российское гражданство судьи, и тот факт, что очень много документов не было принято к рассмотрению, и в целом, по нашему мнению, вынесено сомнительное решения. Мы наблюдаем за процессом, для нас очень важно, чтобы решение было объективным и справедливым", - добавила Янченко.

Кроме того, глава комиссии отметила, что результативность спецкомиссии определяется количеством спасенных инвестпроектов. При этом за первые полгода работы таких уже оказалось на сумму 5 миллиардов гривен. Другой составляющей работы является количество и качество законодательных изменений.