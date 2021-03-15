Cпецкомиссия ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов интересуется делом Scania
В рамках расследования по факту жалобы от компании Scania, представители Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов посетили офис "Скания Украина", а также сервисный центр рядом с селом Калиновка (Киевская область).
Об этом сообщила глава комиссии, народный депутат Галина Янченко, передает "Цензор.нет".
"Депутаты изучили как работают сервисные центры, на каких условиях шведская компания сотрудничает с дилерами и партнерами. Члены комиссии отметили, что на предприятии соблюдаются все права сотрудников, есть соцпакет для работников, четкий регламент для каждой процедуры, - центр построен по стандартам шведской компании. Таких же стандартов работы компания требует от официальных партнеров. Отдельно депутаты коснулись вопросов бизнес-модели, по которой в Украине открывались первые сервисные станции: большинству своих официальных дилеров Scania предоставляла возвратную финансовую помощь, или же беспроцентные товарные кредиты для закупки оборудования", - сообщила Янченко.
По ее словам, важно защищать всех инвесторов: и отечественных, и зарубежных.
"Мы получили жалобу от компании Скания и обратили внимание, что имело место специфическое рассмотрение дела в суде. Парламентская спецкомиссия не вмешивается в судебный процесс, но, по нашему мнению, там было несколько вопиющих моментов в рассмотрении дела. Это и российское гражданство судьи, и тот факт, что очень много документов не было принято к рассмотрению, и в целом, по нашему мнению, вынесено сомнительное решения. Мы наблюдаем за процессом, для нас очень важно, чтобы решение было объективным и справедливым", - добавила Янченко.
Кроме того, глава комиссии отметила, что результативность спецкомиссии определяется количеством спасенных инвестпроектов. При этом за первые полгода работы таких уже оказалось на сумму 5 миллиардов гривен. Другой составляющей работы является количество и качество законодательных изменений.
Напомним, Scania является одним из лидеров европейского автомобилестроения. С 1997 года уплатила в бюджет Украины 97,8 млн евро в виде налогов.
В декабре 2019 года бывший дилер Scania фирма "Журавлина" подала иск о взыскании с компании Scania 123 млн грн якобы упущенной выгоды и вымышленного долга по уплате сервисного вознаграждения за оказание дилерских услуг за период 2005-2017 гг.
Дилер просил суд взыскать со Scania сервисное вознаграждение по ставке, которая в несколько раз превышала определенную договором и контрактами, к заключению которых ООО "Фирма "Журавлина" не имело никакого отношения.
Scania утверждают, что исковые требования о взыскании более 123 млн грн от иностранного инвестора основывались лишь на самостоятельно составленных ООО "Фирма "Журавлина" таблицах, без всякого документального подтверждения.
В октябре 2020 Scania подала апелляцию на решение Хозяйственного суда Киевской области, однако до настоящего времени судебное слушание не состоялось и заседание Апелляционного суда переносилось уже трижды.
Как ранее писало РБК-Украина, генеральный директор "Скания Украина" Хокан Йюде заявил, что произвол судебной системы может серьезно повлиять на инвестиционный имидж Украины.