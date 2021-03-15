Спецкомісія ВРУ з питань захисту прав інвесторів цікавиться справою Scania

В рамках розслідування за фактом скарги від компанії Scania, представники Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту прав інвесторів відвідали офіс "Сканія Україна", а також сервісний центр поруч з селом Калинівка (Київська область).

"Депутати розглянули як працюють сервісні центри, на яких умовах шведська компанія співпрацює з дилерами і партнерами. Члени комісії відзначили, що на підприємстві дотримуються всі права працівників, є соцпакет для працівників, чіткий регламент для кожної процедури, - центр побудовано за стандартами шведської компанії. Таких же стандартів роботи компанія вимагає від офіційних партнерів. Окремо депутати торкнулися питань бізнес-моделі, за якою в Україні відкривалися перші сервісні станції: більшості своїх офіційних дилерів Scania надала поворотну фінансову допомогу, або ж безпроцентні товарні кредити для закупівлі обладнання", - повідомила Янченко.

За її словами, важливо захищати всіх інвесторів: і вітчизняних, і зарубіжних.

"Ми отримали скаргу від компанії Сканія і звернули увагу, що мало місце специфічний розгляд справи в суді. Парламентська спецкомісія не втручається в судовий процес, але, на нашу думку, там було кілька кричущих моментів у розгляді справи. Це і російське громадянство судді, і той факт, що дуже багато документів не було прийнято до розгляду, і в цілому, на нашу думку, винесено сумнівне рішення. Ми спостерігаємо за процесом, для нас дуже важливо, щоб рішення було об'єктивним і справедливим", - додала Янченко.

Крім того, голова комісії зазначила, що результативність спецкомісії визначається кількістю врятованих інвестпроектів. При цьому за перші півроку роботи таких виявилося на суму 5 мільярдів гривень. Іншою складовою роботи є кількість і якість законодавчих змін.