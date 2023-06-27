Covington звернулась до суду для примусового стягнення з Росії 5 млрд доларів на користь "Нафтогазу"

У повідомленні зазначається, що "Нафтогаз" має право вимагати примусового виконання рішення Арбітражного трибуналу в усіх країнах, що підписали так звану "Нью-Йоркську конвенцію" 1958 року про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.

"Нафтогаз домагатиметься виконання рішення трибуналу по всьому світу, і це клопотання є лише першим кроком. Компанія має намір використати всі доступні засоби для отримання присуджених коштів, якщо Росія не сплатить їх добровільно", - сказав Девід Пінскі, провідний радник і партнер компанії Covington.

Стягнення компенсації з Росії

Як відомо, у жовтні 2016 року "Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження (справа PCA № 2017-16) проти Російської Федерації на підставі Угоди між Кабінетом міністрів та урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій, також відомої як українсько-російська угода про захист інвестицій.

"Нафтогаз" просив арбітражний трибунал зобов’язати Російську Федерацію виплатити компенсацію за порушення угоди про захист інвестицій, у тому числі за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій Нафтогазу, що стали однією з основних мішеней Російської Федерації в ході вторгнення та окупації Криму у 2014 році.

Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися у Палаці миру в Гаазі у травні 2018 року. У лютому 2019 року трибунал прийняв рішення на користь "Нафтогазу".

12 квітня 2023 року трибунал виніс остаточне рішення, яким зобов’язав Росію сплатити $5 млрд компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" в Криму.