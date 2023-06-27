RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Covington обратилась в суд для принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в пользу "Нафтогаза"

Фото: Covington обратилась в суд для принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в пользу "Нафтогаза" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Международная юридическая фирма Covington от имени НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти компаний группы подала ходатайство в Окружной суд США Округа Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало Россию оплатить $5 млрд (включая процентами) компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Covington&Burling LLP.

В сообщении отмечается, что "Нафтогаз" имеет право требовать принудительного исполнения решения Арбитражного трибунала во всех странах, подписавших так называемую "Нью-Йоркскую конвенцию" 1958 года о признании и исполнении иностранных арбитражных решений.

"Нефтегаз будет добиваться выполнения решения трибунала по всему миру, и это ходатайство является лишь первым шагом. Компания намерена использовать все доступные средства для получения присужденных средств, если Россия не оплатит их добровольно", - сказал Дэвид Пински, ведущий советник и партнер компании Covington.

Взыскание компенсации из России

Как известно, в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство (дело PCA № 2017-16) против Российской Федерации на основании Соглашения между Кабинетом министров и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, также известном как украинско-российское соглашение о защите инвестиций

"Нафтогаз" просил арбитражный трибунал обязать Российскую Федерацию выплатить компенсацию за нарушение соглашения о защите инвестиций, в том числе за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций Нефтегаза, ставших одной из основных мишеней Российской Федерации в ходе вторжения и оккупации Крыма в 2014 году.

Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности прошли во Дворце мира в Гааге в мае 2018 года. В феврале 2019 года трибунал принял решение в пользу "Нафтогаза".

12 апреля 2023 года трибунал вынес окончательное решение, которым обязал Россию заплатить $5 млрд компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз УкраиныРоссийская ФедерацияСуд