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Не только COVID-вакцины: BioNTech нацелена на иммунотерапию рака

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Германия, Понедельник 15 ноября 2021 16:07
Не только COVID-вакцины: BioNTech нацелена на иммунотерапию рака Фото: компании BioNTech нацелена на лечение рака (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech, которая совместно с Pfizer разработала вакцину против COVID-19, нацелена на иммунотерапию рака. Это возможно благодаря технологии мРНК.

Об этом сообщает РБК-Украbна со ссылкой на Axios.

Генеральный директор компании Угур Шахин представил новые данные клеточной терапии на конференции Общества иммунотерапии рака в Вашингтоне (США).

"У нас есть план вакцины против инфекционных заболеваний", - сказал он о влиянии разработки вакцины против COVID на будущее технологии мРНК.

BioNTech уже проводит клинические испытания кандидатов на иммунотерапию рака. Гендиректор считает, что технология мРНК будет использоваться для всего - от вакцин против ВИЧ, малярии и туберкулеза до применений при заболеваниях сердца и центральной нервной системы.

Напомним, Johnson & Johnson планирует разделиться на две компании.

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