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Johnson & Johnson планирует разделиться на две компании

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Пятница 12 ноября 2021 14:26
Johnson & Johnson планирует разделиться на две компании Фото: Johnson & Johnson планирует разделиться на две компании (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Гигант в сфере здравоохранения Johnson & Johnson заявила о планах разделиться на две компании. В частности, компания отделит подразделение по продаже пластырей и детской присыпки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Конгломерат здравоохранения выделит свой бизнес в области потребительского здоровья в новую публично торгуемую компанию.

Johnson & Johnson заявила, что намерена завершить запланированное разделение через 18-24 месяца, в результате чего ее акции выросли на 5%.

Компания сохранит свои подразделения фармацевтики и медицинского оборудования, которые продают такие препараты, как лекарство от рака Darzalex. Ожидается, что в 2021 году доходы этих подразделений составят около 77 млрд долларов.

"Новая компания Johnson & Johnson и новая компания Consumer Health смогут более эффективно распределять ресурсы для оказания помощи пациентам и потребителям, стимулировать рост и раскрывать значительную стоимость", - заявил Хоакин Дуато, который, как ожидается, станет главным исполнительным директором J&J в январе.

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