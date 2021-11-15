ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Не тільки COVID-вакцини: BioNTech націлена на імунотерапію раку

Новость на русском →
Німеччина, Понеділок 15 листопада 2021 16:07
Не тільки COVID-вакцини: BioNTech націлена на імунотерапію раку Фото: компанії BioNTech націлена на лікування раку (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Німецька біотехнологічна компанія BioNTech, яка спільно з Pfizer розробила вакцину проти COVID-19, націлена на імунотерапію раку. Це можливо завдяки технології мРНК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Генеральний директор компанії Угур Шахін представив нові дані клітинної терапії на конференції Товариства імунотерапії раку у Вашингтоні (США).

"У нас є план вакцини проти інфекційних захворювань", - сказав він про вплив розробки вакцини проти COVID на майбутнє технології мРНК.

BioNTech вже проводить клінічні випробування кандидатів на імунотерапію раку. Гендиректор вважає, що технологія мРНК використовуватиметься для всього - від вакцин проти ВІЛ, малярії та туберкульозу до застосувань при захворюваннях серця та центральної нервової системи.

Нагадаємо, Johnson & Johnson планує розділитися на дві компанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина
NEWS
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють