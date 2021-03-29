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COVID-вакцинація в Україні: у чотирьох областях не зробили жодного щеплення за добу

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 09:59
COVID-вакцинація в Україні: у чотирьох областях не зробили жодного щеплення за добу Фото: всього за неділю прищепили трохи більше 1,5 тисячі осіб (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу зробили 1585 щеплень від коронавірусу. При цьому відразу в чотирьох областях не прищепили жодної людини.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, жодного щеплення не зробили в Донецькій, Луганській, Рівненській і Чернігівській областях. В цілому по регіонах зробили стільки щеплень:

  • Київ - 20;
  • Вінницька область - 50;
  • Волинська область - 20;
  • Дніпропетровська область - 80;
  • Донецька область - 0;
  • Житомирська область - 120;
  • Закарпатська - 20;
  • Запорізька область - 100;
  • Івано-Франківська область - 175;
  • Київська область - 20;
  • Кіровоградська область - 10;
  • Луганська область - 0;
  • Львівська область - 100;
  • Миколаївська область - 30;
  • Одеська область - 40;
  • Полтавська область - 190;
  • Рівненська область - 0;
  • Сумська область - 30;
  • Тернопільська область - 40;
  • Харківська область - 230;
  • Херсонська область - 140;
  • Хмельницька область - 70;
  • Черкаська область - 40;
  • Чернівецька область - 60;
  • Чернігівська область - 0

Вакцинація проводилася 51 мобільною бригадою і 72 пунктами щеплень.

З початку кампанії вакцинації першу дозу щеплення отримали 198 464 людини, другу дозу - 1. Станом на 28 березня в чергу на вакцинацію записалися 364 104 людини.

Нагадаємо, за суботу в Україні прищепили від COVID понад 4,5 тисячі осіб.

Також РБК-Україна писало, що за вчора в країні підтвердили 8346 нових випадків COVID-19.

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