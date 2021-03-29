COVID-вакцинація в Україні: у чотирьох областях не зробили жодного щеплення за добу
Фото: всього за неділю прищепили трохи більше 1,5 тисячі осіб (РБК-Україна/Віталій Носач)
В Україні за минулу добу зробили 1585 щеплень від коронавірусу. При цьому відразу в чотирьох областях не прищепили жодної людини.
Так, жодного щеплення не зробили в Донецькій, Луганській, Рівненській і Чернігівській областях. В цілому по регіонах зробили стільки щеплень:
- Київ - 20;
- Вінницька область - 50;
- Волинська область - 20;
- Дніпропетровська область - 80;
- Донецька область - 0;
- Житомирська область - 120;
- Закарпатська - 20;
- Запорізька область - 100;
- Івано-Франківська область - 175;
- Київська область - 20;
- Кіровоградська область - 10;
- Луганська область - 0;
- Львівська область - 100;
- Миколаївська область - 30;
- Одеська область - 40;
- Полтавська область - 190;
- Рівненська область - 0;
- Сумська область - 30;
- Тернопільська область - 40;
- Харківська область - 230;
- Херсонська область - 140;
- Хмельницька область - 70;
- Черкаська область - 40;
- Чернівецька область - 60;
- Чернігівська область - 0
Вакцинація проводилася 51 мобільною бригадою і 72 пунктами щеплень.
З початку кампанії вакцинації першу дозу щеплення отримали 198 464 людини, другу дозу - 1. Станом на 28 березня в чергу на вакцинацію записалися 364 104 людини.
Нагадаємо, за суботу в Україні прищепили від COVID понад 4,5 тисячі осіб.
Також РБК-Україна писало, що за вчора в країні підтвердили 8346 нових випадків COVID-19.