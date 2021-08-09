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COVID-вакцинация снижает риск госпитализации в 15 раз, - Минздрав

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 11:30
COVID-вакцинация снижает риск госпитализации в 15 раз, - Минздрав Фото: вакцинация защищает от COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве объяснили действие вакцины от коронавируса. Вакцинация снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

По предварительным данным анализа случаев заболевания COVID-19 в Украине за последние три месяца, лишь 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы, говорится в сообщении.

Так, по данным Минздрава, по состоянию на 3 августа, полностью вакцинированных было около 5.6% населения Украины, а среди больных было 0.7% вакцинированных.

"Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины допускает возможность введения привилегий для вакцинированных от коронавируса.

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Вакцинация Министерство здравоохранения Украины
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