COVID-вакцинація знижує ризик госпіталізації в 15 разів, - МОЗ
Фото: вакцинація захищає від COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
У МОЗ пояснили дію вакцини від коронавірусу. Вакцинація знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За попередніми даними аналізу випадків захворювання на COVID-19 в Україні за останні три місяці, лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані, йдеться у повідомленні.
Так, за даними МОЗ, станом на 3 серпня, повністю вакцинованих було близько 5.6% населення України, а серед хворих було 0.7% вакцинованих.
"Вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів", - йдеться у повідомленні.