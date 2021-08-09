ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

COVID-вакцинація знижує ризик госпіталізації в 15 разів, - МОЗ

Новость на русском →
Київ, Понеділок 09 серпня 2021 11:30
COVID-вакцинація знижує ризик госпіталізації в 15 разів, - МОЗ Фото: вакцинація захищає від COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ пояснили дію вакцини від коронавірусу. Вакцинація знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За попередніми даними аналізу випадків захворювання на COVID-19 в Україні за останні три місяці, лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані, йдеться у повідомленні.

Так, за даними МОЗ, станом на 3 серпня, повністю вакцинованих було близько 5.6% населення України, а серед хворих було 0.7% вакцинованих.

"Вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України припускає можливість введення привілеїв для вакцинованих від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Меркель приїде до Києва і зустрінеться з Зеленським: названа попередня дата
Меркель приїде до Києва і зустрінеться з Зеленським: названа попередня дата
DAILY
Юлія Лапутіна: Маргіналізуються не ветерани, а їхній образ у суспільстві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Юлія Лапутіна: Маргіналізуються не ветерани, а їхній образ у суспільстві