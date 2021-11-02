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COVID в Україні: майже 20 тисяч нових випадків та 700 смертей за добу

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 08:16
COVID в Україні: майже 20 тисяч нових випадків та 700 смертей за добу Фото: в Україні майже 20 тисяч нових заражень коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу захворіли майже 20 тисяч людей COVID-19. Крім того, в країні 700 нових смертей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

COVID в Україні: майже 20 тисяч нових випадків та 700 смертей за добу

Статистика за добу

  • Нових випадків - 19 455.
  • Смертей - 700.
  • Госпіталізацій - 3188.
  • Одужань - 12 639.

Протестували за вчора: методом ПЛР - 56 930 осіб, методом ІФА - 19 553, експрес-тестами - 57 109.

Ситуація в областях

Найбільше нових випадків за добу в таких областях:

  • Одеській - 1908,
  • Дніпропетровській - 1621,
  • Києві - 1738,
  • Харківській - 1337,
  • Львівській - 1104.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 955 693 особи; одужали - 2 454 737 осіб; летальних випадків - 68 727.

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