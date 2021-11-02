COVID в Україні: майже 20 тисяч нових випадків та 700 смертей за добу
Фото: в Україні майже 20 тисяч нових заражень коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу захворіли майже 20 тисяч людей COVID-19. Крім того, в країні 700 нових смертей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Статистика за добу
- Нових випадків - 19 455.
- Смертей - 700.
- Госпіталізацій - 3188.
- Одужань - 12 639.
Протестували за вчора: методом ПЛР - 56 930 осіб, методом ІФА - 19 553, експрес-тестами - 57 109.
Ситуація в областях
Найбільше нових випадків за добу в таких областях:
- Одеській - 1908,
- Дніпропетровській - 1621,
- Києві - 1738,
- Харківській - 1337,
- Львівській - 1104.
Загальна статистика
За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 955 693 особи; одужали - 2 454 737 осіб; летальних випадків - 68 727.