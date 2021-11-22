ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

COVID ударил по основе "Баварии": на матч с "Динамо" едут всего 18 игроков

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 17:02
COVID ударил по основе "Баварии": на матч с "Динамо" едут всего 18 игроков Фото: форвард Роберт Левандовски сыграет против "Динамо" (twitter.com/FCBayern)
Автор: Артем Горовенко

Мюнхенская "Бавария" из-за ситуации с коронавирусом в клубе везет на матч Лиги чемпионов УЕФА с "Динамо" в Киев всего 18 игроков. Из них трое сыграли за основу не более 10 матчей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter "Баварии".

Согласно заявке, в список вошли всего 18 игроков "Баварии", в том числе трое вратарей. Таким образом, на скамейке запасных будет пятеро полевых игроков, которых как раз хватит, чтобы провести замены по ходу матча.

При этом на матч заявлены Танги Ньянзу, Малик Тиллман и Марк Рока, которые провели за основу менее 10 матчей.

Заявка "Баварии" на матч с "Динамо":

  • вратари: Нойер, Ульрайх, Фрюхтль
  • защитники: Ричардс, Павар, Дэвис, Сарр, Эрнандес, Ньянзу
  • полузащитники: Горетцка, Забитцер, Рока, Толиссо, Тиллман
  • нападающие: Левандовски, Сане, Коман, Мюллер

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что "Бавария" накануне матча с "Динамо" отправила нескольких игроков на карантин - Сержа Гнабри, Джамала Мусиала, Эрика Максима Чупо-Мотинга и Микаэля Кюизанса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бавария Динамо Коронавирус
NEWS
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
DAILY
Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ