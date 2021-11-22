COVID ударил по основе "Баварии": на матч с "Динамо" едут всего 18 игроков
Мюнхенская "Бавария" из-за ситуации с коронавирусом в клубе везет на матч Лиги чемпионов УЕФА с "Динамо" в Киев всего 18 игроков. Из них трое сыграли за основу не более 10 матчей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter "Баварии".
Согласно заявке, в список вошли всего 18 игроков "Баварии", в том числе трое вратарей. Таким образом, на скамейке запасных будет пятеро полевых игроков, которых как раз хватит, чтобы провести замены по ходу матча.
При этом на матч заявлены Танги Ньянзу, Малик Тиллман и Марк Рока, которые провели за основу менее 10 матчей.
Заявка "Баварии" на матч с "Динамо":
- вратари: Нойер, Ульрайх, Фрюхтль
- защитники: Ричардс, Павар, Дэвис, Сарр, Эрнандес, Ньянзу
- полузащитники: Горетцка, Забитцер, Рока, Толиссо, Тиллман
- нападающие: Левандовски, Сане, Коман, Мюллер
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что "Бавария" накануне матча с "Динамо" отправила нескольких игроков на карантин - Сержа Гнабри, Джамала Мусиала, Эрика Максима Чупо-Мотинга и Микаэля Кюизанса.