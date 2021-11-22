COVID вдарив по основі "Баварії": на матч з "Динамо" їдуть лише 18 гравців
Мюнхенська "Баварія" через ситуацію з коронавірусом в клубі везе на матч Ліги чемпіонів УЄФА з "Динамо" до Києва лише 18 гравців. З них троє зіграли за основу не більше 10 матчів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter "Баварії".
Згідно із заявкою, до списку увійшли лише 18 гравців "Баварії", у тому числі троє воротарів. Таким чином, на лавці запасних буде п'ятеро польових гравців, яких якраз вистачить, щоб провести заміни по ходу матчу.
При цьому на матч заявлені Танги Ньянзу, Малік Тіллман і Марк Рока, які провели за основу менше 10 матчів.
Заявка "Баварії" на матч з "Динамо":
- воротарі: Нойєр, Ульрайх, Фрюхтль
- захисники: Річардс, Павар, Девіс, Сарр, Ернандес, Ньянзу
- півзахисники: Горетцка, Забітцер, Рока, Толіссо, Тіллман
- нападники: Левандовскі, Сане, Коман, Мюллер
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що "Баварія" напередодні матчу з "Динамо" відправила кількох гравців на карантин - Сержа Гнабрі, Джамала Мусіала, Еріка Максима Чупо-Мотінга та Мікаеля Кюїзанса.